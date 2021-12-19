شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى

كشف ألفي الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي، تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها مساء أمس السبت لعملية جراحية لاستئصال ورم خبيث في منطقة الصدر في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، مؤكدًا أن حالة الفنانة سمية الألفي مستقرة وتحسنت ومن المفترض أن تغادر المستشفى غدًا الإثنين بعد تأكد الأطباء من أن حالتها الصحية لا تستدعي تواجدها في المستشفى أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يؤكدوا خروجها حتى الآن.

وحرص ألفي، على توجيه الشكر لكل من سأل على شقيقته الفنانة سمية الألفي ودعا لها حتى خرجت سالمة من غرفة العمليات قائلًا: «حابب أشكر كل الناس اللي اهتمت وسألت على صحة سمية وحابب أطمنهم أنها كويسة ونايمة في الوقت الحالي بترتاح».

تفاصيل عملية سمية الألفي

يذكر أن شقيق الفنانة سمية الألفي كان قد كشف لـ«الوطن» في تصريحات سابقة أمس السبت، أن شقيقته كانت اكتشفت مؤخرًا إصابتها بورم في منطقة الصدر وأكد الأطباء أنها لابد أن تخضع للجراحة العاجلة.

وتابع أنها بالفعل دخلت غرفة العمليات مساء أمس في عملية جراحية استغرقت أربع ساعات متواصلة، ولكنها مرت على خير وخرجت من غرفة العمليات على الغرفة العادية وفاقت بعد خروجها بوقت قليل.

سمية الألفي: الورق فاضي لا يوجد سيناريو جيد

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت قد ابتعدت عن التمثيل منذ فترة طويلة، وصرحت في أحد اللقاءات التليفزيونية بأنها كان لديها نظرة مستقبلية عن ما سيحدث في الفن واكتشفت هذا الأمر من الورق الذي كان يعرض عليها.

حيث أنها صرحت بأن الورق فاضي لا يوجد سيناريو جيد مثلما كان يحدث من قبل وأنها لا تحب الظهور لمجرد الظهور فقط ولكن لابد من عمل جيد.