أسرة سمية الألفي: الفنانة خرجت من غرفة العمليات وحالتها مستقرة

كشف موقع وجريدة «الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي من خلال بث مباشر، مع أسرة الفنانة للكشف عن آخر التطورات بعد دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية دقيقة بإزالة ورم خبيث في منطقة الثدي.

تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي

وتابع «الوطن» الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي من خلال المتابعات التليفونية مع أسرة الفنانة، ومن ثم جرت التغطية للحالة المرضية من خلال بث مباشر من أمام المستشفى التي تتواجد فيها حاليا طوال مدة العملية، لاطمئنان الجمهور ومحبيها عن حالتها الصحية.

وكشف شقيق الفنانة سمية الألفي، أنها خرجت من العمليات وجرى نقلها لغرفة عادية، والحالة مستقرة، فقط تعاني من تأثير البنج، وذلك من خلال البث المباشر لـ موقع وجريدة «الوطن» لتغطية تطورات الحالة الصحية لها من أمام مستشفى «الصفا» بالمهندسين للاطمئنان عليها.

تفاصيل تطورات الحالة الصحية.. لـ سمية الألفي

وقد خاضت الفنانة سمية الألفي منذ قليل عملية جراحية دقيقة، لإزالة ورم بالثدي تحت الإبط، وفقا لما صرح به نجلها عمر الفيشاوي، لـ«الوطن».

وأضاف عمر الفيشاوي، أن والدته ممنوعة من الزيارة، حفاظا على استقرار حالتها الصحية، موضحا أن العملية استمرت لمدة 4 ساعات متتالية، وذلك لأن إزالة ورم الثدي والإبط، عملية دقيقة للغاية لما تمتلكه هذه المنطقة من أوتار وأوعية دموية.

وكشف شقيق الفنانة سمية الألفي، أنها بحالة مرضية مستقرة، فقط تعاني من عدم الإتزان والإفاقة الكاملة، بسبب تأثير المخدر «البنج»، لفترة طويلة خلال العملية.

وقد نقلت الفنانة سمية الألفي منذ عدة أيام إلى المستشفي وتم حجزها بغرفة العناية المركزة، لتدهور حالتها الصحية، مما دفعها لإجراء العملية لاستقرار حالتها الصحية و تعافيها.

آخر ظهور لـ الفنانة سمية الألفي

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، أثناء حضور العرض الخاص لـ فيلم «ريتسا»، لنجلها أحمد الفيشاوي، والفنان الكبير محمود حميدة.

كما رفضت الفنانة سمية الألفي، التسجيل مع المواقع الصحفية و الإعلامية، خلال حضورها بالعرض الخاص لفيلم «ريتسا» لدعم ومساندة ابنها أحمد الفيشاوي.