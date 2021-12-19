تسليم 59 عقد تقنين أراضي أملاك دولة.. وتخصيص شقة لسيدة مستحقة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم تسليم عدد من عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة حتى الآن بإجمالي 878 حالة زراعية، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ59 حالة لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

استرداد حقوق الدولة والتيسير على واضعي اليد

وأكد المحافظ تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانوني يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم.

وحدة سكنية لسيدة

كما وافق محافظ المنيا على تخصيص وحدة سكنية بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة دمشير لسيدة نظراً لظروف زوجها الصحية، وذلك في استجابة لطلبها المقدم لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المواطنة تقدمت بطلبها، حيث تمت دراسة حالتها وإجراء بحث اجتماعي بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وتمت الموافقة على تخصيص تلك الشقة لها وفقاً للقواعد القانونية المتبعة.

وأكد أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الكترونية، متكاملة لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، ووفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.