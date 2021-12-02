الزراعة: تشكيل لجنة لفحص نخيل «المغرة» من الآفات وتدريب المزارعين

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، إنه تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزي للنخيل بقسم آفات وأمراض النخيل، بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري بمنطقة المغرة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وأوضح «جاد الله» أن اللجنة المشكلة تضم كلًا من الدكتور خالد محمد عبدالحميد، والدكتور وائل كمال الشافعـي، والدكتور كريم أسامة الشعراوي.

وقال إن اللجنة اتجهت لمنطقة المغرة، وتم عمل يوم حقلي ثاني، أمس الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وذلك باستكمال المرور على باقي مزارع النخيل في المنطقة، والتي تعاني من الإصابة بآفات النخيل وخاصة سوسة النخيل الحمراء، مؤكدًا فحص النخيل واكتشاف الإصابات وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة، وطرق الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة.

وأوضح الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، أنه تم عمل بيان عملي في كل مزرعة بأحدث طرق الكشف عن الإصابة وأحدث طرق المكافحة بالحقن.