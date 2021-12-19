ضبط سيدة وعاطل بحوزتهما مواد مخدرة قبل توزيعها بالبحر الأحمر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشلاتين من ضبط سيدة وعاطل، وبحوزتهما أقراص مخدرة ومخدر الحشيش وكمية من نبات البانجو، وذلك قبل توزيعها على عملائهما جنوب البحر الأحمر، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مخدرات قبل توزيعها بالبحر الأحمر

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشلاتين برئاسة المقدم نشأت مراد رئيس المباحث من إلقاء القبض على ربة منزل تدعى «ع. ب»، وعاطل يدعى «ص. ف»، وبحوزتهما 61 قرص مخدر مختلفة الأنواع، و41 قطعة حشيش معدة للبيع، و3 أكياس بانجو، وذلك قبل توزيعها.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع شاب في حادث سيارة

وفي سياق آخر، لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المطار وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المطار وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة اسعاف وتبين مصرع شاب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.