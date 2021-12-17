انطلاق مسابقة رالي الجونة في صحاري الغردقة بمشاركة 32 فريقا.. (صور)

انطلقت صباح اليوم الجمعة، بطولة رالي الجونة لمسابقات الرياضات الصحراوية بمدينة الغردقة، في أكبر حدث لسباقات السيارات بالغردقة، ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية وبطولات مصر للراليات الصحراوية، والمقرر استمراره حتى استكمال المرحلة النهائية غدا السبت، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

مسابقة رالي الجونة في صحاري الغردقة

وأشار ممدوح الشاذلي، مدير عام الإدارة العامة للرياضة بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سباق اليوم يشمل مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 12 سيارة دفع رباعي، والمرحلة الثانية 15 سيارة رالي وتستمر حتى مساء اليوم، وتختتم المسابقة غدا السبت ويتم توزيع الجوائز للمتسابقين الفائزين، في حفل الختام غدا.

32 فريقا لمسافة 7 كيلو متر في صحراء الغردقة

ولفت إلى أن رالي الجونة يعد أكبر حدث مصري بخريطة الراليات المصرية، والذي يتم فيه اختتام بطولة الجمهورية للراليات لعام 2021، ويستمر الرالي على مدى يومين بمشاركة 32 فريقا لمسافة 7 كيلو متر في اليوم الأول، ولمسافة 400 كيلو متر في صحراء الغردقة.

مهرجانات ومسابقات دولية في الغردقة

واستضافت الغردقة عدد من المهرجانات والمسابقات الدولية، وذلك لأنها تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، حيث تمتلك أكثر من 150‪ فندقا ومنتجعا سياحيا بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، بالإضافة إلى عشرات الشواطئ العامة والخاصة وعدد من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة وأماكن سياحية ورحلات سفاري ورحلات بحرية ومارينا سياحي ومطار دولي وأكثر من ممشى سياحي.