إجراء 28 عملية والكشف على 546 حالة في قافلة طبية بمستشفى الغردقة العام

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم السبت، تفعيل برتوكول القافلة الطبية لأطباء جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام، حيث تم إجراء 28 عملية جراحية، منها 18 عملية منظار جراحي خلال الفترة من الأسبوع الماضي حتى أمس.

عمليات متنوعة

واستعرض «مرعي» نشاط قافلة جامعة الزقازيق بمستشفي الغردقة العام، مشيرا إلى أن العمليات تنوعت ما بين عمليات استئصال مرارة بالمنظار، واستئصال زائدة دودية بالمنظار، واستئصال دوالي خصية بالمنظار وفتق اربي وسري وإصلاح عيوب خلقية وشرخ شرجي بالمنظار الجراحي وورم غدة نكافية، واستئصال أورام باليد والقدم، و4 عمليات جراحة مسالك، و6 عمليات جراحة تجميل، والكشف على 546 حالة بالعيادات الخارجية.

واكد تواجد اطباء جامعة الزقازيق بصفه مستمرة لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطني محافظة البحرالأحمر، وذلك في إطار تفعيل البرتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق، وتطبيق التدريب المستمر علي رأس العمل.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر

وفى سياق آخر، اجتمع الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الوقائي، ومراقبي التطعيمات بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة المستشفيات .

وتناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بالحملة القومية للتطعيم، ، والتأكد من مخاطبة جميع الجهات المختصة بالمراكز والمدن للتنسيق والتعاون في تنفيذ الحملة، و توزيع جميع الطعوم والمستلزمات الخاصة بالحملة علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وحفظها وتخزينها بصورة جيدة، والتأكد من التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة، وجاهزية الفرق الثابتة والمتحركة للعمل