الغردقة تشهد احتفالات العيد الوطني للبحرين للمرة الثانية على التوالي

شهدت مدينة الغردقة احتفالات اليوبيل الذهبي للعيد الوطني للبحرين، وذلك في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة للمرة الثانية على التوالي والسادسة بجمهورية مصر العربية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بسبب فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

فعاليات احتفالات اليوم الوطني البحريني

بدأت احتفالية اليوبيل الذهبي بعزف السلام الوطني المصري ثم البحريني ورفع أعلام مصر والبحرين وعدد من الفقرات الفنية والشعبية والفلكَور المصري والبحريني وسط تفاعل الحاضرين من المصريين والبحرينيين حاملين الأعلام ومرددين أغاني على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية.

مسؤول المجلس الاجتماعي البحريني: الغردقة مدينة سياحية من الطراز الأول

وقال محمد الحسنى مسؤول المجلس الاجتماعي البحريني، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إنّ مدينة الغردقة تعتبر «لؤلؤة البحر الأحمر»، وأنها حظيت بالاختيار لإقامة هذه الاحتفالات بها، نظرا لكونها مدينة سياحية من الطراز الأول، تتوافر بها مقومات سياحية متنوعة، وتقام الاحتفالات في الغردقة تزامنا مع الاحتفال المقام في مملكة البحرين. مشيدا بالطفرة الكبرى التي تشهدها مصر من مشروعات كبرى في كافة المجالات. مقدما الشكر للأخوة المصريين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

الغردقة تستضيف احتفالات اليوم الوطني البحريني

ومن جانبه، قال محمد جمال مدير الفندق السياحي المستضيف للحفل، إن إدارة الفندق قدمت كل الدعم للأخوة في البحرين لنجاح الحفل حيث أقيم الحفل على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. مضيفا «تم إعداد الأكلات المصرية والبحرينية خصيصاً لهذه المناسبة».

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدينة الغردقة تستضيف فعاليات الاحتفالات للمرة الثانية حيث تقام الاحتفالات في مصر للسنة السادسة على التوالي مصر منها مرتين بالغردقة ومرتين لشرم الشيخ ومرة لكل من مدينة الأقصر ومدينة أسوان.