«حياة كريمة» تناقش استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة مع أبناء المنوفية «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة «حياة كريمة» عبر «فيس بوك» صورا جديدة توضح حرص المؤسسة على التواصل المستمر مع المواطنين بالمنوفية ، وإجراء حوار مجتمعي.

حياة كريمة: نستعد للمرحلة الثانية من المبادرة

وأوضح بيان المؤسسة المنشور عبر صفحتها أنه جرى عقد لقاء تحضيري بمركزي الباجور ومنوف، في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بحضور منسقي مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعمد ومشايخ القرى.

حياة كريمة: مناقشة أهمية المبادرة للريف المصري

كما جرت مناقشة مشروعات حياة كريمة وأهمية المبادرة للريف المصري بشكل عام، ومحافظة المنوفية بشكل خاص، بجانب التأكيد على ضرورة تجهيز الأراضي المتاحة للمشروعات، والمشاركة المجتمعية من عمد ومشايخ وشباب متطوعين للعمل على نجاح المبادرة.