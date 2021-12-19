تنفيذ 811 مشروعا في أسوان ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 14.1 مليار جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة التنسيق الأفقي بين الجهات التنفيذية المشاركة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لرفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للملايين من أهالي القرى والنجوع والتوابع، لافتاً إلى أن التنسيق سيعمل على توفير الوقت والجهد والإسراع بإيجاد حلول سريعة وبديلة لأي عقبات أو تحديات يمكن أن تعرقل تنفيذ هذه المشروعات بإجمالي 811 مشروعا وبتكلفة مالية تصل إلى 14.1 مليار جنيه، منها 155 مشروعا جرى تنفيذها بتكلفة 2 مليار جنيه.

متابعة معدلات التنفيذ مع فريق عمل «حياة كريمة»

وأشار إلى أنه جار العمل في 350 مشروعا بتكلفة 11.5 مليار جنيه، والتجهيز لبدء العمل في 306 مشروعات أخرى بتكلفة 610 ملايين جنيه.

وعقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً مع فريق عمل وحدة «حياة كريمة» ومسؤولي الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لاستعراض المشروعات التي ينفذها ويشرف عليها الجهاز من أجل متابعة معدلات التنفيذ وأي عقبات تواجه ذلك للعرض أولاً بأول على محافظ أسوان.