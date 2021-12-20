«الصحة» تقدم 7 نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات المناخية والطقس السيئ

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورا توضح به عدة نصائح للمواطنين، في ظل تقلب الحالة الجوية في عدة محافظات مختلفة، ووجود عاصفة هوائية محملة بالأتربة أو رياح بها العديد من الرمال في المحافظات التي يغلب عليها الطابع الصحراوي، أو عند سقوط أمطار في بعض المحافظات الساحلية، وذلك حفاظا على صحة هؤلاء الأشخاص من الإصابة بمضاعفات الطقس السيئ.

الصحة تحذر كبار السن من تلقبات الطقس

وحذرت وزارة الصحة والسكان أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حساسية عدم الخروج من المنازل في الوقت الحالي، لأن أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية أكثر تأثرا بالأعراض الجانبية الناتجة عن الأتربة والرمال المنتشرة في الهواء وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

نصائح وزارة الصحة للمواطنين في تلقبات المناخ

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الاجواء إلا للضرورة.

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في ظل وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء المحمل بالأتربة للجهاز التنفسي.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بوقت كاف.

- يفضل الجلوس في أماكن ذات تهوية جيدة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في موعدها التي يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- التأكد من غلق النوافذ جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار داخل غرفة المنزل.

الابتعاد عن العاصفة الهوائية لحماية العينين

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تجنب التواجد في الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أي مضاعفات كاحتقان العينين، تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بالماء، وعدم ملامسة العينين باليدين.