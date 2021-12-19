ارتفاع أسعار الذهب عالميا في ظل مخاوف من التضخم الحاد

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار يوم الجمعة الماضي، وكان مهيئا لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع، حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول ذات الملاذ الآمن.

اترفاع أسعار الذهب 1.1% خلال الأسبوع

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1،802.12 دولار للأوقية، ليرتفع هذا الأسبوع نسبة 1.1%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار.

نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في Blue العقود الآجلة في شيكاغو، إن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت «سحابة كبيرة من عدم اليقين» بشأن المعادن الثمينة، والآن سيكون التركيز على بيانات العمالة، وفقاً لـ«CNBC».

قرارات الفيدرالي الأمريكي

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022، وهي خطوة كانت ستؤثر عادة على الذهب حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

مكاسب الذهب على الرغم من التدفقات الداخلة إلى الدولار

ويرى محللون، أن المعدن الأصفر ارتفع بسبب احتساب آفاق رفع أسعار الفائدة قبل الإعلان، وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من التدفقات الداخلة إلى الدولار وارتفاعه، الذي يعتبر أيضًا مخزنًا آمنًا للقيمة خلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك، إن توقعاته لعام 2022 «لا تزال مشوشة مع معظم توقعات الذهب الهبوطية مدفوعة بتوقعات ارتفاع حاد في العائدات الحقيقية».

تراجعات الأسهم العالمية

وتراجعت الأسهم العالمية في جميع القطاعات، متأثرة بالتحول المتشدد للبنوك المركزية العالمية التي تتطلع إلى ترويض ضغوط الأسعار المتزايدة والمخاطر الاقتصادية التي يشكلها ارتفاع حالات COVID-19.