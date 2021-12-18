أيهما الأفضل للاستثمار عام 2022 الذهب أم العقارات؟ خبراء يجيبون

توقع تجار الذهب والمجوهرات، أن يكون عام 2022 العام الأفضل للاستثمار في المعدن النفيس، فيما يرى مستثمرون عقاريون أن العقارات هي من الملاذ الآمن أيضًا وستحقق أرباحًا لأصحابها العام المقبل.

أيهما أفضل للاستثمار العام القادم للمستهلك الذهب أم العقار؟

واصف: الذهب الملاذ الآمن ويحقق 22% ربحًا

يشتهر الذهب بكونه الملاذ الآمن لراغبي الإدخار والمستثمرين بحسب الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، ويتم الإستعانة به في مواجهة التضخم والتقلبات العالمية ولا يحتاج إلى دراسة عميقة.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن يحقق مكاسب في الجرام الواحد بنسبة 22% العام المقبل 2022.

ورصد «واصف»، ما حققه المعدن النفيس كوعاء إدخاري من مكاسب خلال العامين الماضين، في سنة 2020 بنسبة 36% والعام الجاري 2021 حقق أرباحًا بنسبة 20%.

نصائح للمواطنين

ونصح المواطنين الراغبين في الاستثمار بالذهب ولديهم فوائض مالية تقدر بـ30 ألف جنيه بالاستثمار في المشغولات الذهبية، أما من لدية 40 ألف جنيه عليه الاستثمار في السبائك وأونصات الذهب كاستثمار طويل الأجل، وليس للمتاجرة، والابتعاد عن شراء المجوهرات، إذا كان ذلك بهدف التحوط ضد التضخم.

الاستثمار في العقارات

ومن جهته قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن هناك توقعات بان يحقق الاستثمار العقاري في مصر عام 2022 أرباح تتجاوز الـ20%.

وأوضح «الزيني»، أن هناك انتعاشة في العقارات من جانب الشركات المصرية أو العالمية التي دخلت للسوق العقارية المصرية خلال الفترة الماضية بغرض الاستثمار، مشيرًا إلى أن توجه الدولة لتبني مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد الأقساط والتمويل العقاري، وبدء التسكين ونقل مقرات الحكومة وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يرفع من توقعات تحقيق الاستثمار العقاري في مصر 2022.

وأرجع «الزيني»، أيضًا التوقعات بتحقيق العقارات مكاسب، إلى إعلان الحكومة عن إنشاء 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتطوير 23 مدينة قائمة، لافتًا إلى أن تذبذب أسعار الذهب وتثبيت أسعار الفائدة عزز من جاذبية الاستثمار العقاري لكونة الأكثر استقرارًا في معدلات النمو الفترة الماضية.