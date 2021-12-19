استقرار سعر الذهب اليوم في مصر: عيار 21 يسجل 790 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 19 ديسمبر، استقرارًا لليوم الثاني على التوالي عقب عدة ارتفاعات محليًا وعالميًا، وصلت حصيلتها إلى 8 جنيهات يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع الذهب مدعومًا بتراجع الدولار ومخاوف متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»

سجل سعر الذهب، استقرارًا لليوم الثاني في محلات الصاغة «دون مصنعية»، ليباع جرام الذهب عيار 24، بسعر 903 جنيهات، وسجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا، فيما بيع عيار 18، بسعر 677 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6320 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وحافظ سعر الذهب على سعره عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24، سعر 57.77 دولار، ويباع عيار 22، بنحو 52.96 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.55 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.33 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.797.03 دولار.

أسباب ارتفاع الذهب

حصد جرام الذهب 8 جنيهات محليا قبيل إغلاق البورصات العالمية لتعاملاتها يوم الجمعة الماضي، كما ارتفع عالميا عدة مرات، مدعوما بتراجع سعر الدولار عالميًا أمام أغلب العملات الرئيسية، وعودة مخاوف فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون.

ويقول نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات ولكن بشكل تدريجي، لافتا إلى أن الفترة الحالية هي أفضل وقت للشراء.