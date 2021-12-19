ميار الببلاوي بعد شهور من وفاة والدتها: «عاوزة أسيب الدنيا وأمشي»

تعيش الإعلامية ميار الببلاوي حالة نفسية سيئة، بعد وفاة والدتها منذ شهور، حيث أنها تشعر بإحباط كما وصفت عبر صفحتها الشخصية «فيس بوك».

وكتبت ميار الببلاوي، «أنا بجد تعبت عاوزة ارتاح عاوزة أسيب الدنيا وأمشى كل اللي بنحبهم هناك، وهناك مفيش حقد ولا ظلم ولا وجع قلب اللهم أحييني ما دامت الحياه خير لي وأمتني مادام الموت خير لي وأرزقني حسن الخاتمة».

ميار الببلاوي تعلن وفاة والدتها

وأعلنت الإعلامية ميار الببلاوي يوم 6 سبتمبر الجاري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة والدتها، حيث كتبت قائلة «أمي في ذمة الله.. أه».

ونعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والدة ميار الببلاوي، لعل أبرزهم الفنانة مي كساب، والتي كتبت «البقاء لله، الله يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها»، فيما قالت الفنانة هند عاكف: «الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته هي وأمي وأبي وسائر أمواتنا جميعًا بإذن الله.. ربنا يصبرك يا حبيبتي».

ميار الببلاوي ترثي والدتها

رثت الإعلامية ميار الببلاوي، والدتها وظهرت الإعلامية بعد الوفاة مباشرة، وهي ترتدي الأسود وقالت قصيدة رثاء لوالدتها باكية نصها كالتالي «عارفة يا أمي حالتي إيه دلوقتي... كنت شابة بس شخت... كنت فالحة بس خبت... كنت طايحه أيوه طايحه بس من بعدك وقعت... كنتي ليا أحن حضن.. كنتي أم كنتي أب».

وأضافت «بس أنا خلاص أتيتمت، أيوه ربتيني على الهيبة وصلابة الظهر... وأني أتحمل وأعافر كأني صخر... وإن شكيت أو بكيت حزني يا أمي وأنتي جنبي كأنه شهر... لا كلام يوفيكي ولا يكفيكي ولا بوصف غيابك اللي ملاني قهر.... أنتي بس سيباني من كام يوم وكل يوم فيهم كأنه دهر».

وتابعت «مر غيابك وجع قلب أوي... كل واحد عنده أم بس مش زي أمي يمكن أحلى، يمكن أغنى يمكن أقوى، بس مش أحن ولا أقوي من أمي، على الأقل عندي أنتي ليا غير أمهات الناس، أنتي صاحبتي وأختي وبنتي... ليه يا غالية خدتيني على خوانة، أنتي أكتر واحدة عارفة أني غلبانه ومن غيرك معرفش أعيش... كانت تعبانه أقولهم أبدا دانا أخدتها تتفسح رجعت معايا في الخشبة».