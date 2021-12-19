دفاع شادي خلف يطلب براءته من التحرش: واقعة غير معقولة

انعقدت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، لنظر ثاني جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل سليمان خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء تواجدهن في تدريب ورشة التمثيل المملوكة له.وترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدي عبدالباري، وضمت في عضويتها المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب، ومحمد علاء الدين فرج.

مرافعة الدفاع

وخلال الجلسة طلب دفاع المتهم البراءة ودفع ببطلان القبض عليه وتناقض أقوال المجني عليهن، والتأخر في الإبلاغ عن الوقائع مما يؤكد كيدية الاتهام، وعدم جدية التحريات في تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهم، وعدم معقولية الواقعة.

هتك عرض

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للفنان شادي نبيل تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له، وهنَّ: «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع».

كما اتهم الفنان شادي نبيل، بهتك عرض المجني عليهما «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، و«ه. خ. أ»، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له، و«م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها.

الفنان المتهم هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستوديو خاص به، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

وفي 2013 أسس «استوديو ذات»، الذي قدم ورشا في التمثيل والإخراج وصناعة الأفلام وغيرها من المجالات الفنية، وفضل خلال تلك الفترة التركيز على عمل الاستديو أكثر من مشاركته في الأعمال الفنية.