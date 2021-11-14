اعترافات الفنان شادي خلف: «ما لمستش عورة أي بنت في ورشة التمثيل»

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بتأجيل جلسة محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، ليوم 19 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة، أثناء تواجدهن في ورشة تدريب على التمثيل داخل الاستديو المملوك للمتهم.

وأنكر الفنان شادي نبيل خلف جميع الاتهامات التي وجهت إليه وهي التحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة، أثناء جلسة محاكمته أمس وظل المتهم خلف القضبان طوال الجلسة التي تم تأجيلها لسماع الشهود.

تحقيقات النيابة العامة

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل عديدة بشأن تلك الواقعة التي أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشارها وإقامة إحدى ضحاياه بدعوى ضده تتهمه بحاولة اغتصابها.

وجاء في نص تحقيقات قضية الفنان المتهم شادي نبيل خلف، المتهم فيها بهتم عرض 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن بالقوة داخل إحدى ورش التدريب على التمثيل التي يقدمها داخل الاستديو الذي يمتلكه.

اعترافات الفنان شادي الفنان خلف

س: ما هي طبيعة عملك؟

ج: أنا ممثل ولدي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، هو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، مسجل بالسجل التجاري شركة توصية بسيطة، وهو نشاط لتقديم الخدمات الفنية، كما أعمل في برامج تليفزيونية وإعداد الممثلين وتنظيم ورش تدريبية في مجالات التمثيل والإخراج والمونتاج والكتابة والرقص والتصوير.

س: منذ متى نشأ استوديو ذات؟

ج: تم تأسيسه في عام 2012 بس مش بيستقبل متدربين لأنه كان مشروع مستقبلي أنا ووالدتي لأنه فوق بيت والدتي ولكن تم بدء العمل واستقبال المتدربين في عام 2017.

س: ما طبيعة إنشاء استوديو ذات؟

ج: هي شركة توصية بسيطة.

س: هل يوجد ترخيص لإنشاء استوديو ذات محل عملك؟

ج: أيوه وهو مسجل في سجل تجاري رقم 66418 سجل تجاري القاهرة وأيضا مسجل في مصلحة الضرائب المصرية.

س: وما هو طبيعة «استوديو ذات» محل عملك؟

ج: هو استوديو خاص بتعليم كل من يرغب في الاشتراك أو ممارسة مهنة التمثل، للتأهيل للعمل باحترافية وهو شركة توصية بسيطة وباسمي أنا ووالدتي شريكة معايا، وهي شريكة بالأجر فقط وليس لها دور في تأهيل المتقدمين إلى ستوديو ذات.

س: ما كيفية تشغيل هذا النشاط؟

ج: كل من يرغب في العمل بالمجال الفني يقوم بتقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاستوديو أو الصفحة الخاصة بالاستوديو على موقع الفيسبوك، ليتم تحديد موعد للقاء والمقابلة معهم، ومن ثم تحديد إمكانية التحاقهم للتدريب في الاستوديو.

س: وما قولك فيما هو منسد إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها «مي. ع. م»، بالقوة بأن قمت بلمس مواضع العورة خاصتها كرها عنها على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش وأنا معملتش معاها كده.

س: ما هي كيفية تقديم المشتركين والتقدم إلى التدريب في مجال التمثيل باستوديو ذات؟

ج: بيتم تقديم طلب على الموقع الالكتروني الخاصة بالاستديو أو عبر صفحة «الفيسبوك».

س: ما هو الإجراء الذي يتم عقب تقديم المشتركين والمتقدمين إلى التدريب بالموقع الإلكتروني أو موقع التواصل الاجتماعي السالف ذكره؟

ج: بيتم تحديد موعد لهم عن طريق تواصل من الموظفين بإدارة ستوديو ذات لعمل مقابلة لهم، انترفيو.

س: وكيف تتم تلك المقابلة وأشخاص القائمين على تلك المقابلة وأطرافها؟

ج: على حسب القسم الذي يرغب فيه المتقدم إلى الاستوديو، فإذا كان المتقدم إلى ورشة التمثيل فأنا بقوم بمقابلته أما إذا كان قسما آخر مثل الإخراج بيقوم المدرب الخاص بالإخراج بالمقابلة معه وهذه المقابلة بتكون مع المتقدمين لتحديد قدرتهم على التمثيل أو الإخراج.

س: ما الأقسام التي داخل استوديو ذات؟

ج: فيه أكثر من قسم، وهم قسم التمثيل وده اللي أنا بشرف عليه بطريقة مباشرة وقسم الإخراج وقسم المونتاج وقسم الكتابة وقسم التصوير السينمائي وقسم الأداء الحركي الرقص، وقسم فن الحكي والأقسام دي بنسميها في عملنا ورش عمل ومش ثابتة طول السنة بس أغلب الأوقات اللي ثابتين هي ورشة التمثيل والإخراج.

س: ما اسم المدرب لكل قسم على حدة؟

ج: بالنسبة لورشة التمثيل فأنا اللي ماسكها علطول لأني مالك الاستوديو ومن نحو سنة فيه اثنين معايا مساعدين ليا وهما أحمد وحاتم أما باقي الورش ببيقا مدربين عن طريق الاتفاق معاهم ومش ثابتين.

س: هل يتم تحرير عقود بينك وبين المدربين للأقسام الخاصة باستوديو ذات؟

ج: لا هو مش بيكون عقد عمل، وبيكون عن طريق الاتفاق إن المدرب هيمرن المتقدمين على حسب الورشة بمقابل مادي متفاوت بين ورشة وأخرى ومدرب وآخر، ممكن حد ياخد مني إيصال استلام في بعض الأحيان وفي الأحيان الأخرى ببيقا الاتفاق المادي شفهي.

س: هل بيحصل المتقدمين للتدريب باستوديو ذات على شهادات بعد انتهاء فترة تمرينهم؟

ج: لا مبياخدوش شهادة لأن الشهادة مش هتبقى معتمدة من جهة أكاديمية، بس الاستوديو بيأهله في مجال العمل بشكل احترافي.

س: ما الفترة الزمنية التي يتم فيها تمرين المتقدمين لاستوديو ذات تحديدا؟

ج: بالنسبة لورشة التمثيل الفترة بتكون ثابتة وهي ثلاثة أشهر لكل ورشة أما باقي الورش بتكون فترات متفاوتة، على حسب المدرب اللي بيحدد لكل فترة أد إيه.

س: كم عدد الأشخاص الموجودين في كل قسم من المتدربين؟

ج: مفيش رقم معين ثابت لكل ورشة، بس بالنسبة لورشة التمثيل لأني أنا اللي ماسكها بشكل مباشر مينفعش يقل عددها عن 16 ولا يزيد عن 20، وباقي الورش بيترواح عددهم من 8 إلى 14 تقريبا وهي نسبة متفاوتة بس اللي ثابته في التمثيل ما ينفعش يقل أو يزيد عن الرقم اللي قلت عليه، وبرضو بيبقا كل المتدربين موجودين في مكان واحد ميبقاش فيه متمرن خاص، لوحده.

س: هل المتقدمون للتمرين من فئة عمرية محددة بذلك الاستوديو؟

ج: من شروط القبول ما يقلش سنهم عن 16 سنة وما يزيدش عن 50 سنة.