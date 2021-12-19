شادي خلف يصل جلسة محاكمته بالتحرش بـ 7 فتيات: يدخن السجائر

وصل، منذ قليل، الفنان شادي نبيل سليمان خلف، لحضور ثاني جلسات محاكمته، أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، على خلفية اتهامه بجريمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء تواجدهن في تدريب ورشة التمثيل المملوكة له.

ملابس بيضاء وسيجارة

وظهر الفنان شادي خلف في القفص مرتديا ملابسه البيضاء، وكمامة وبدا يدخن السجائر داخل القفص، كما حضر الجلسة عدد من أقاربه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب، ومحمد علاء الدين فرج.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للفنان شادي نبيل تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له، وهنَّ: «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع».

الفنان المتهم هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستوديو خاص به، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد مالي وأدين بالحبس مدة 3 سنوات.