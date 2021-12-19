ثاني جلسات محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بعد قليل

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل سليمان خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء تواجدهن في تدريب ورشة التمثيل المملوكة له.

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية لسماع أقوال الشهود. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن

ووجهت النيابة العامة، للفنان شادي نبيل تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له، وهنَّ: «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع».

احتضن ضحاياه عنوة

كما اتهم الفنان شادي نبيل، بهتك عرض المجني عليهما «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، و«ه. خ. أ»، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له، و«م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها.

صاحب ستوديو ذات

وفي 2013 أسس «استوديو ذات»، الذي قدم ورشا في التمثيل والإخراج وصناعة الأفلام وغيرها من المجالات الفنية، وفضل خلال تلك الفترة التركيز على عمل الاستديو أكثر من مشاركته في الأعمال الفنية.

الفنان المتهم هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستوديو خاص به، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.