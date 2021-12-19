انطلاق فعاليات منتدى التعاون الدولي الأول بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم، منتدى التعاون الدولى الأول للجامعة بالتعاون مع مؤسستى " إيراسموس بلي، والأكاديمية الألمانية للتبادل الثقافى DAAD، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيس للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والدكتور صالح شلبى مدير وحدة التعاون الدولى، والمهندس كريم حمدى مندوب عن مؤسسة إيراسموس بلي بالاتحاد الأوربى.

يأتى هذا اللقاء فى إطار عرض المنح والبرامج التى تقدمها مؤسسة إيراسموس بلي والأكاديمية الألمانية للتبادل الثقافى DAAD لمنطقة الشرق الأوسط.

خلال اللقاء قام الدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيس للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بعرض المنظومة الجديدة للتعاون الدولى التى يقدمها المركز من خلال التعاون فى كافة المجالات العلمية والخدمية والتعليمية مع كافة المؤسسات الدولية ذات التصنيف الدولى المتقدم، والذى بدورة يوفر كم كبير من المنح والبرامج التدريبية لجميع منسوبى جامعة طنطا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.