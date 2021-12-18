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محمود مسلم

جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف في طنطا

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الوطن
08:18 م | السبت 18 ديسمبر 2021
محافظ الغربية في جولة مسائية لتفقد أعمال الرصف بطنطا

محافظ الغربية في جولة مسائية لتفقد أعمال الرصف بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، أعمال الرصف الجارية في شارع الإسكندرية بمدينة طنطا، وذلك خلال جولة ميدانية، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثاني طنطا، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا، حيث تفقد المحافظ أعمال وضع البلدورات، وأعمال إنشاء كوبري أعلى ترعة «البتانونية»، في آخر الشارع ذاته.

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بمنطقة التجنيد

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات، تمهيداً لعمل الرصيف، ووضع الأنترلوك، إلى جانب وضع طبقة السن بشارع «الفحم»، الواصل بين شارع الإسكندرية وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، واختتم محافظ الغربية الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع «حافظ وهبي»، في منطقة التجنيد، حيث يتم أعمال كشط الطريق تمهيداً لبدء وضع طبقة الأسفلت.

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