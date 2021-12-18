أستاذ بعلوم طنطا يفوز بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2021

فاز الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بجامعة طنطا، اليوم، ‏بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، التي تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، بعد فوزه بالمركز الأول في مجال العلوم الطبية لعام 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة، وبمشاركة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورموز البحث العلمي في مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

رئيس جامعة طنطا يهنئ محمد سالم

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد لبيب سالم، بحصوله على الجائزة، مؤكدًا جودة المخرجات البحثية لأساتذة كلية العلوم في مجال البحث العلمي، واستمرار تقديم الدعم لأساتذة جامعة طنطا في شتى التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة عربيًا ودوليا.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين المتميزين.

جوائز حصل عليها الدكتور محمد سالم

وفاز الدكتور محمد لبيب سالم بالعديد من الجوائز، منها جائزة خليفة التربوية في مجال التعليم العالي، فئة الأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي، على مستوى الوطن العربي لعام 2020، كما فاز بجائزة جامعة طنطا للتميز العلمي لعام 2020، وأيضا ظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020، وحصول أبحاثه على أعلى نسبة اقتباس علمي في عام 2019.

كما حصل على جائزة الدولة التقديرية وكرمه الرئيس السيسي بعيد العلم عام 2019 بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2003، وجائزة الدولة للتفوق عام 2009، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.