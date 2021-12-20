حظك اليوم الاثنين 20-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنّها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، ويبحث قطاع كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية عن حظك اليوم، التي تختلف من برج لآخر وفقا لحسابات عالم الفلك.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش، وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!

حظك اليوم برج الحمل 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا، وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج الثور 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

تنصلح أمورك مع من حولك، وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك، ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 20-12-2021 على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج السرطان 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة، وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 20-12-2021 على الصعيد المهني

تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم برج العذراء 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء، وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، عموما الشمس والمريخ قد يساعدانك على التماسك.

حظك اليوم برج الميزان 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك، وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم برج العقرب 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال، وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج القوس 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 20-12-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 20-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الدلو 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على السرية والكتمان، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 20-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك، وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 20-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر، وتعبّر عن ذلك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.