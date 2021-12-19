حظك اليوم برج القوس الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية قيادية، ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، قد يتكاسل قليلا ولكن قاعدته المتبعة هي: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر المكتمل في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.