حظك اليوم الأحد 19-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة حظ البرج التابع لهم سواء كان هوائيا أو ترابيا أو مائيا أو ناريا.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 19-12-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، القمر المكتمل داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال يطالبك اليوم بعدم المغامرة.. اعمل بجدية ودقة تفاديا للأخطاء، وراجع موقفك المالي تفاديا للخسائر.الجوزاء

حظك اليوم برج الثور 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الصحة ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

حظك اليوم برج السرطان 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.. اهدأ ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

حظك اليوم برج العذراء 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم، وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج الميزان 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج العقرب 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج القوس 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 19-12-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس بمنزلي الصحة، وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.

حظك اليوم برج الجدي 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 19-12-2021 على الصعيد المهني

تتمتع بالحماس والطاقة في إنجاز أعمالك وتستمتع بوقتك على كل المستويات الشخصية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الدلو 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب مما يجعلك تشعر اليوم بالارتياح وسط الأهل والأحباب.. فلا تتردد في قبول دعوتهم لك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 19-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تغيّر أسلوبك إذا أردت أن تغيّر ظروفك.

حظك اليوم برج الحوت 19-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس.. قاوم المشاعر السلبية وتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام، وقد تنفعك نصيحة قريب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.