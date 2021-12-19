عبد الرحمن محمد يستعد لحفله في «مرايا العلا» 7 يناير

يستعد الفنان السعودي عبدالرحمن محمد، للقاء جمهوره بضيافة قاعة مرايا بالعلا في حفل غنائي ليلة 7 يناير 2022، والاحتفال معهم بالعام الجديد، على نغمات مشروع «الأمل الذي لن ينتهي» الموسيقية الخاصة.

عبدالرحمن محمد يشدو بالارتجالية والتجريبية البديلة

يُعرف عبدالرحمن بتلحين الموال وغناء القصائد الغزلية التراثية باللغة العربية الفصحى، ومنها: يا من هواه، لما تلاقينا، بروحي فتاة، قولولها، وغيرها من العديد من الأعمال الفنية المستقلة، التي حصلت على شعبية كبيرة، وعرّفت الجمهور العربي الذوّاق برحلته الموسيقيه الأولى، التي أسماها مشروع «الأمل الذي لن ينتهي».

واستغرقت هذه الرحلة، أكثر من عشر سنين لاكتمالها، وهي موثقه على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

غنّى عبدالرحمن على مجموعة من المسارح العربية

حصل عبدالرحمن محمد على بكالوريوس في الإعلام من قسم الإذاعة والتلفزيون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدّة، وماجستير في الممارسات التوثيقيه من جامعة برونيل بلندن في المملكة المتحدة.

تدرب وعمل كمساعد تصوير خلف الكواليس، كما عمل في التصوير التوثيقي الحر في بعض القنوات التلفزيونيه وشركات الدعاية، واتجه بعدها كلياً نحو شغفه مواجهاً كل تحديات الاختيار والمجال اجتماعياً وعملياً.

قدم عبدالرحمن حفلات على مجموعه من المسارح العربية الدولية وفي عدد من مهرجانات الموسيقى البديلة والجامعات في العالم العربي والخليج، وهو الآن على موعد مع جمهوره في العلا ليحتفل بالعام الجديد بضيافة قاعة مرايا الحائزة على جوائز دولية.

يُذكر أن الملحن الإرتجالي والمغني والمصور الوثائقي ينقل عبر قناته على يوتيوب -والتي أطلقها في عام 2008- تجربته الفنية في عالم الموسيقى الارتجالية والتجريبية البديلة.