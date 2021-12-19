وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي.. الأحد المقبل

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يوم الأحد المقبل الموافق 26 ديسمبر 2021، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

المركز القومي للترجمة يكرم الدكتورة آمال الروبي

ويكرم المركز خلال الحفل الدكتورة آمال الروبي، ويقدم منجزها في الترجمة الكاتب الصحفي أنور عبداللطيف.

الدكتورة آمال الروبي

والدكتورة آمال الروبي التي يكرمها المركز هذا العام حاصلة على الدكتوراة في التاريخ القديم من جامعة القاهرة، شغلت العديد من المناصب في الجامعات المصرية والعربية ولها عدد كبير من الكتب المترجمة منها «قرية مصرية في العصر البطلمي»، «ولاية الرومان العربية الأنباط»، «الحياة اليومية في مصر الرومانية»، و«تجارة مكة وظهور الإسلام»، كما صدر لها مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية كتاب «رسائل النساء من مصر القديمة».

جائزة رفاعة الطهطاوي

ويحصل الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه ودرع تذكارية وشهادة تقدير، فيما يحصل الفائز بجائزة الشباب للترجمة على مكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه ودرع تذكارية وشهادة تقدير، ويحصل الفائز بجائزة الثقافة العلمية على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه ودرع تذكارية وشهادة تقدير.

ومن بين شروط الجائزة: أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية، وحاصل على حقوق الملكية الفكرية وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، وأن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه، ولا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات، أو التقدم بعمل له مراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوي، وألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الشباب وقت التقدم عن 40 عامًا.