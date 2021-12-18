محمد رمضان يتألق بإطلالات متنوعة في حفل جماهيري ضخم بـ«إكسبو 2020 دبي»

تألق الفنان المصري محمد رمضان خلال حفله اليوم في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بـ«الروب»، وسط حضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل مع جميع أغنيات واستعراض الحفل الذي شاركه فيه الفرق الاستعراضية، وشكر رمضان دولة الإمارات وإدارة المعرض على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، مثنياً على جميع تفاصيل التنظيم والإعداد للياسري للإنتاج الفني.

أغاني محمد رمضان

وتنقل محمد رمضان بين مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وسط صيحات وتفاعل الجمهور الذين يحفظون جميع أغنياته ويرددونها معه دون توقف على مدار حفله كاملاً، ليسجل ذكرى رائعة له شخصياً ولجميع من حضر الحفل الضخم.

ورافق المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس إدارة الياسري للإنتاج الفني، الفنان محمد صلاح الذي ساهم في نجاح الحفل وتنظيم وجود الفنان وتعاقده، من يوم وصوله دبي إلى وقت وجوده على خشبة مسرح اليوبيل، بهدف نقل أجواء الحفل إلى المستوى الكبير لقوة الحضور الجماهير الغفير الذي تواجد في جميع جوانب المسرح.

تفاصيل حفل تامر حسني في دبى

وتستعد شركة «الياسري للإنتاج الفني» لتنظيم حفل الفنان المصري تامر حسني المقبل في إكسبو 2020 دبي يوم 23 ديسمبر الجاري.

وكان محمد رمضان قد تفقد مسرح حفله المقبل في «إكسبو 2020 دبي» مع المنتج والمخرج صلاح الياسري ، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الغنائي والفني الذي قدمه أمام الجماهير اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021.