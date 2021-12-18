حفل محمد رمضان ضمن فعاليات «إكسبو دبي 2020».. الليلة

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا، اليوم، ضمن فعاليات «إكسبو دبي 2020» على مسرح «اليوبيل»، وهو مجاني لجميع حاملي تذاكر الدخول إلى معرض «إكسبو 2020»، ومن المقرر أن يذاع الحفل مباشرة على قناة «أبو ظبي» الفضائية بالإضافة إلى حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، ويقدم النجم المصري مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

الجمهور ينتظر حفل محمد رمضان بـ«إكسبو دبي 2020»

وتابع الفنان محمد رمضان برفقة المخرج صلاح الياسري التجهيزات الأخيرة على المسرح الذي سيقدمه عليه الحفل، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الغنائي والاستعراضي الذي سيقدمه الليلة، وذلك بعد ما وعد الجمهور بمفاجأت كبيرة ومتنوعة، ويتضمن استعراضاً كبيراً خلال فقرات الحفل، الذي من المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.

ومن جانبه، قال المخرج صلاح الياسري، في تصريحات سابقة، إن الحفل سيتم تنفيذه بمواصفات عالمية من إضاءة وصوت وتقنيات حديثة للتصوير والإخراج.

«الموسيقيين» توقف محمد رمضان بسبب إصراره على الظهور عاريا

وقدم الفنان محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة في الوطن العربي، بالرغم من وقف تصاريح حفلاته من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر، وذلك بسبب إصراره على الظهور عاريًا على المسرح في الحفلات الغنائية، التي يشارك بها، وفقا لتصريحات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وقدم الفنان المصري آخر حفلاته في العراق، يوم 10 ديسمبر الجاري بالعاصمة بغداد، وآثار جدلا واسعا في البلاد حيث وصل الأمر إلى مطالبات بمحاسبة الجهات المنظمة للحفل، ومن قبلها أحيا «رمضان» حفلا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، نوفمبر الماضي، وجاء الحفل «كامل العدد».

وروج لأغنية جديدة بعنوان «الثانوية العامة»، تمهيداً لطرحها خلال الأيام المقبلة، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بينما احتفل بتجاوز أغنية «على الله» حاجز الـ 35 مليون مشاهدة.