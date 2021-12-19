محافظ الغربية: تخصيص 4 مسارات مؤمنة لتنفيذ مبادرة «دراجتك صحتك»

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء وتحديد مسارات مؤمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بالمحافظات كل يوم جمعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

نشر رياضة الدراجات

وخلال الاجتماع أكد رحمي أن مبادرة «دراجتك صحتك» والتي أطلقها رئيس الجمهورية لها أكبر الأثر في نشر رياضة الدراجات لتصبح أسلوب ونمط حياة للمواطنين ولذلك قامت المحافظة بعقد هذا الاجتماع التنسيقي بين الجهات المعنية لبحث المسارات الآمنة التي يمكن تنفيذ المبادرة بها بمختلف المراكز والمدن وتتوافر بها شروط الأمان التي تتيح ممارسة آمنه للرياضة ويشجع المواطنين على الإقبال.

توزيع 97 دراجة لشباب وفتيات المحافظة

وانتهى الاجتماع باختيار «كورنيش طنطا من كلية الهندسة وحتى سكة المحلة ليكون المسار المخصص داخل مدينة طنطا، كما تم اختيار شارعي جمال عبد الناصر وعبد الحي شاهين بالمحلة الكبرى ليكونا المسارين داخل مدينة المحلة، في حين تم اختيار طريق بسيون صا الحجر داخل بسيون وطريق الرياح العباسي داخل زفتى» كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان عن تلك المسارات وساعات العمل كل يوم جمعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والشاشات بكافة شوارع المحافظة.

يذكر أن مبادرة دراجتك صحتك أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، كما قامت بتوزيع 97 دراجة لشباب وفتيات المحافظة.