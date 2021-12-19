محافظ الغربية يشهد انطلاق أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال «صور»

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، انطلاق أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال، حيث استقبل المركز الطبي بسعيد «مركز الدكتور محمد مشالي» المئات من الأطفال في صباح اليوم الأول من الحملة، والتي تنتشر بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وخلال جولته بالمركز، شدد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على السلامة العامة، موجهاً مديرية الصحة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال فترة الحملة الممتدة من 19 إلى 22 ديسمبر 2021، بمشاركة 2180 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالقرى والمدن ومواقع التجمعات.

وعلى هامش الحملة، تفقد محافظ الغربية سير العمل بالمركز الطبي، كما تابع العمل في مركز تلقي لقاح كورونا ، موجهاً بالبدء في خطوات إنشاء مركز خاص للطعوم داخل المركز لتسهيل تلقي المواطنين للطعوم.

تطعيم 725146 طفلا في الغربية

يُذْكَرْ أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بمعدل 725146 طفل، باستخدام (الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ).

واستعدت مديرية الصحة للحملة من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات (فريزرات، ثلاجات، كلامن وأكياس تبريد) للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.