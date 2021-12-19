رئيس جامعة طنطا: فتح باب الترشح لعمادة كلية الطب الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الطب للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارا من 2021/12/21 وحتى 2021/12/28.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم الأربعاء 2021/12/29 لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من يوم السبت 2022/1/1 حتى 2022/1/2، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين 2022/1/4، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي 2022/1/9.

شروط الترشح لمنصب عميد كلية الطب

وأضاف أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب، أن يكون المتقدم أستاذاً عاملاً بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.

‏وأشار إلى أن تلقي الطلبات يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرا، على أن تقدم الأوراق المطلوبة من قبل المتقدم أو من يوكله بتوكيل رسمي للتقدم بالأوراق خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، على أن يستلم المتقدم إيصالًا موضحًا فيه تسليم المستندات والأوراق المطلوبة.

رئيس جامعة طنطا يهنئ «هلال» بتعيينه عميدا لكلية التربية

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد محمد الحسينى هلال، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية، وتسليمه صورة من القرار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الدكتور أحمد هلال، بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، متمنياً له التوفيق في المسئولية الجديدة التي تولاها، والمساهمة في تطوير الكلية والتعاون مع زملائه والعمل بروح الفريق الوحيد للصالح العام.

وحصل الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال على ليسانس التاريخ من جامعة طنطا، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على ماجستير الصحة النفسية من جامعة طنطا عام 1998، ثم درجة الدكتوراه في الصحة النفسية بجامعة طنطا عام 2002.

وتدرج «الحسيني» في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا، اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.