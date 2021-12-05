قافلة جامعة طنطا قدمت خدماتها لـ1512 مواطنا بالمجان في الوادي الجديد

واصلت قافلة جامعة طنطا الطبية، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بقريتى الهنداويب وغرب الموهوب بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي، أن هذه القافلة تأتي فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

شعبان: القافلة شهدت إقبالا كبيرا

وأشار الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مواصلة القافلة الطبية أعمالها لليوم الثاني، مشيدًا بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة، حيث جرى توقيع الكشف، وصرف العلاج بالمجان لـ1512 مواطنًا من أهالي القريتين.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كل التخصصات الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

القافلة تضم 30 طبيبا في 15 تخصصا

وأوضح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظات.

وأضاف «الشبيني» أن عدد الأطباء بلغ 30 طبيبا فى 15 تخصصا: «الباطنية- الجراحة العامة- القلب والصدر- الأنف والأذن- المسالك- العظام- الأورام- المخ والأعصاب- النفسية والعصبية- النساء والتوليد- الجلدية- الرمد- الأسنان- الأطفال- التخدير».