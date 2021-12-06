رئيس جامعة طنطا: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن المرأة المصرية الآن تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ استعادت موقعها القيادي والإنساني الرائد على المستوى العربي والإفريقي وحتى الدولي، كما تقدمت المرأة في كل الصفوف وأصبحت تحتل المقدمة بالقدرة والموهبة والكفاءة وبالتميز الذهني والعلمي، موضحا أن ما حدث كان تطورًا ملحوظًا في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس السيسي، إذ تتقدم المرأة في أرقى المواقع القيادية في سلم القضاء والنيابة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، في المنتدى السنوي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان «دور جامعة طنطا في تمكين المرأة» بمقر قاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة، والذي نظمه المركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حمدي شعبان، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين، والدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، والدكتورة رانيا الكيلاني المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية.

دعم القيادة السياسية وتمكينها في شتى المجالات

وأشاد رئيس الجامعة بدعم القيادة السياسية غير المسبوق للمرأة وتمكينها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، منذ عام 2017، إذ حرص على إنشاء عدد من المراكز والوحدات المتخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الجامعات المصرية الحكومية، والتي وصل عددها مايقرب من 21 وحدة ومركز متخصص.

استراتيجية تمكين المرأة 2030

وأوضح أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، دون أي تمييز بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأضاف الدكتور محمود ذكي، أن الإسلام كرم المرأة وخصها بمكانة اجتماعية رفيعة، إذ تركت عبر التاريخ صفحات مشرقة حافلة بالسيرة العطرة والمواقف الرائعة، مؤكدًا نبذ جميع الأديان لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مثمنا جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا بقيادة الدكتورة رانيا الكيلاني، والتي نجحت في النهوض بدورها والارتقاء بأنشطتها على جميع المستويات، في التوعية بقضايا المرأة، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بمفاهيمه وأشكاله وطرق مجابهته، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية.

وفي كلمته، أشار الدكتور حمدي شعبان إلى أن المرأة المصرية هي المحور الأساسي في التنمية المستدامة، وعنصر أساسي فى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بوصفها كل المجتمع وليس نصفه، مشيدا بدورها الرائد الذي لعبته سواء في انتخابات الدستور أو البرلمان.

وأوضح نائب رئيس الجامعة دور الدولة في تمكين المرأة في المجالس النيابية وتقلدها أرفع المناصب القيادية بشكل غير معهود خلال السنوات الأخيرة، فأصبحت المرأة الوزيرة والعميدة والمستشارة، موجها بضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة كاملة.

كما أشاد بجهود رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي لاهتمامه بالمرأة، موجها الشكر للدكتوره صفاء مرعي، والدكتوره رانيا الكيلاني، مؤكدًا على ضرورة التصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتوره صفاء مرعي، الدور الهام التي تلعبة وحدات ومراكز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، في تعزيز ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة المصرية.

دعم ومساندة المرأة داخل الجامعات

كما أشادت الدكتورة رانيا الكيلاني، بدور المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات في دعم ومساندة المرأة داخل الجامعة، بتخصيص عدد من الوحدات والمراكز المتخصصة في مناهضة العنف ضد المرأة، للمساهمة فى مواجهة الأفكار والموروثات الثقافية المجتمعية الموجودة بالمجتمع، من خلال نشر الوعي المجتمعي لدى طلاب الجامعات، وضرورة التصدي ومواجهة أي أشكال للعنف ضد المرأة المصرية.

وفى نهاية اللقاء كرم الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة العناصر النسائية المتميزة بجامعة طنطا، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، الذين شاركوا في تطوير ومناهضة العنف ضد المرأة المصرية.