رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات لزيارة السيسي لـ«كفر الشيخ»

استقبل الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ووفدًا من رؤساء الجامعات المصرية ونائبي وزير التعليم العالي، استعدادا للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية غدًا لجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

رؤساء الجامعات في اللقاء استعدادا للزيارة

ضم الوفد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت عبدالفتاح نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، الدكتور طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة اسيوط، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر.

رئيس جامعة طنطا يشكر القائمين على حفل الاستقبال

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستقبال رؤساء الجامعات، موجهًا الشكر للقائمين على حفل الاستقبال، من العاملين بمكتبه، والادارة العامة للعلاقات العامة، ووحدة التوثيق الإعلامي، ودار الضيافة، ورعاية الشباب، وكورال الجامعة الموسيقى، والإدارة العامة للأمن.