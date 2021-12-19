مخرج «القضية 404»: المسلسل يتناول 12 قضية لذوي الهمم.. والعرض قريبا

قال محمد الأنصاري، مخرج مسلسل القضية 404، إن صديقه رامز عباس اقترح عمل مسلسل عن قضايا ذوي الهمم، وتم تجميع قصص مختلفة من هؤلاء الأبطال، وتمت مناقشة 12 قضية في الجزء الأول من المسلسل الذي سيعرض قريبًا، لافتًا إلى أنه بعد عام 2018، أصبح هناك اهتمام بذوي الهمم، عبر مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سيتم عرض المسلسل الفترة المقبلة

وأضاف «الأنصاري» خلال بث مباشر عبر صفحة جريدة الوطن على موقع «فيس بوك»، اليوم الأحد، أنه تم تصوير المسلسل ذاتيًا دون وجود داعم لهم وتم التصوير في رمضان الماضي في مارس الماضي، وسيتم عرضه الفترة المقبلة، إذ إنه يناقش قضايا ذوي الهمم عن طريق من ذوي الهمم، مبينًا أن الكاتب أصم ناطق لذا ستكون تفاصيل المسلسل قريبة منهم بإنتاج ذاتي.

وكشف عن أنه يحضر لمشروع قومي يسمى حلم سيشمل أعمال فنية لذوي الهمم في مصر والعالم العربي، وستدعمه وزارة التضامن الاجتماعي بمليون جنيه.

مناقشة 12 قضية من ذوي الهمم

وأشار «الأنصاري» إلى أنه تم إطلاق المسلسل في 9 ديسمبر الماضي على «الريد كاربت» التي تمت لأول مرة لذوي الهمم، لافتًا إلى أنه يتم مناقشة 12 قضية من بينها التحرش والحب بين ذوي الهمم والاستغلال وتجارة الأعضاء والتنمر وهذه الأشياء تحدث من 2012، ولكن حاليًا هذه القضايا أصبحت أقل بعد الاهتمام بذوي الهمم حيث برز من بينهم أبطال في رياضات مختلفة مثل السباحة.

بطل سباحة من ذوي الهمم

من جهته، أشار سباح المانش محمد الحسيني، بطل السباحة من ذوي الهمم، إلى أنه يعمل منسقاً لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الشباب الرياضة، مشيرًا إلى أنه يدرس في كلية الآداب الفرقة الثانية بقسم الاجتماع.

ورأى أن الفن رسالة مثلما يعمل الفنان أحمد السقا، على تقديم أدوار الشهامة وكذلك الفنان أمير كرارة الذي يعمل على التضحية بحياته عندما قدم دور ضابط الجيش في مسلسل الاختيار، متابعًا: «أنا في المسلسل 404 دوري نائب مدير شركة ويعمل في مهنة الـ آتش آر، ذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا يعملوا أي حاجة ومنهم صحفيون وكتاب وممثلون ومذيعون وسباحون».

من جهته ذكر محمد حازم، بطل السباحة من ذوي الهمم، إلى أنه يظهر في دور نجار بالمسلسل الذي قناقش قصايا ذوي الهمم، ويواجه عدة مشكلات ويعمل على حلها.

المسلسل يركز على ذوي الهمم

فيما بيّن رامز عباس، مؤلف المسلسل إن هدف عمله الدرامي، هو الاهتمام بقضايا ذوي الهمم خاصة بعد الاهتمام الرأي عام بهم الفترة الأخيرة، خاصة عندما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مطالب ذوي الهمم، والعمل على تعيينهم في وظائف مختلفة.

بطل فروسية من ذوي الهمم

وأردف سيد محمد، بطل فروسية من ذوي الهمم: «أنا بطل جمهورية مصر العربي في الفروسية وأول طالب من ذوي الهمم يدخل معهد السينما ودوري في المسلسل سكرتير، وأنا طموحي التمثيل ونفسي أكون ممثل ناجح ومشهور وبطل العالم في السباحة والفروسية».

مواجهة التنمر

وبينت أميرة سعيد، مطربة من ذوي الهمم، أنها تسعى لمواجهة التنمر من خلال المسلسل، كما يتحدث المسلسل عن قضايا الاستغلال، لافتةً إلى أن المسلسل يناقش الأمور السلبية من أجل تحويلها إلى إيجابيات.

مواجهة الاستغلال

وأوضحت أميرة الألفي، بطلة من ذوي الهمم وتشارك في المسلسل، أنها تناقش قضية الاستغلال ضمن المسلسل، إذ يتم استغلال أصحاب الهمم من قبل بعض الأشخاص.