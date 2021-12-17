القباج تشهد إطلاق أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار احتفالات شهر ديسمبر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق مبادرة «عالم موازي» أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم وهو «القضية 404».

وشارك في الاحتفالية التي أقامتها مبادرة «عالم موازي» نخبة من الإعلاميين والفنانين الذين يدعمون قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصاً على مشاهدة العرض المسرحي «مشروع حلم» الذي يناقش القضايا والتحديات التي يواجهونها في المجتمع في إطار مسرحي غنائي، أخذاً في الاعتبار أن الذي قام بتأدية العرض هم ممثلون من ذوي الإعاقة ومعهم أشخاص من غير ذوي الإعاقة تحقيقاً لمبادئ الدمج.

مساندة الرئيس أدت إلى انتشار الروح الإيجابية

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن المساندة التي أبداها السيد رئيس الجمهورية في الحدث السنوي «قادرون باختلاف» وتواصل سيادته مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالفعل أدت إلى انتشار الروح الإيجابية والنقلة النوعية النسبية التي حدثت نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير لمبادئ مشاركتهم بالتساوي في كل مناحي الحياة.

دعم مبادرة «عالم موازي» بمليون جنيه

وأضافت القباج أن «قضية 404» ترسل رسالة شاملة جامعة أن الجميع له دور فعًّال في المجتمع، مؤكدة على أن التعبير عن تلك الرسالة بكل أشكال الفن تساهم في الوصول إلى الفئة المستهدفة.

ويقدم مسلسل «القضية 404»، من خلال 20 بطلًا وبطلة من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة على ثقة أن تلك الرسائل ستصل بأصواتهم لكل أنحاء الجمهورية.

وأعلنت القباج دعم الوزارة لمبادرة «عالم موازي» بمبلغ مليون جنيه يتم تقديمها على دفعتين، مُعربة عن مساعي الوزارة أن تساهم في إيجاد مسرح «قادرون باختلاف» ليقوم بإيصال رسائل أبنائنا من ذوي الإعاقة لكل أنحاء الجمهورية.