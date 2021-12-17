محمد عزمي ممثل من ذوي الهمم: ظهوري في «نصيبي وقسمتك» شرف كبير

نجح الفنان الشاب محمد عزمي، من ذوي الهمم، خطف الأنظار إليه بعد مشاركته في حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وتصدر اسمه محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد أدائه شخصية الشاب «سعيد»، أمام أحمد عبد العزيز، ورشوان توفيق، وإنعام سالوسة، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

عمرو محمود ياسين اختاره للمشاركة في أوضة وصالة

وقال الفنان محمد عزمي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها منذ عرض حلقات حكاية «أوضة وصالة» الأسبوع الماضي على شاشة قناة ON، مضيفًا: «الحمدلله، إشادات كثيرة حصلت عليها مع عرض وانتهاء حكاية أوضة وصالة، بخلاف الآراء التي كتبت عني وعن موهبتي، الأمر الذي شكّل لي حافزًا كبيرًا لتقديم أفضل ما عندي».

محمد عزمي عن التمثيل أمام رشوان توفيق: كنت محظوظ

وعن اختياره للمشاركة في حكاية «أوضة وصالة»، قال الفنان محمد عزمي، إن ترشيحه جاء من السيناريست عمرو محمود ياسين، «فوجئت بمكالمة من الأستاذ عمرو محمود ياسين، وأنا بحبه جدًا وبتابع أعماله، وطبعًا وافقت فورًا على المشاركة في المسلسل قبل قراءة السيناريو أو معرفة أي تفاصيل».

وتابع: «كنت محظوظ بالمشاركة في حكاية أوضة وصالة من مسلسل نصيبي وقسمتك، خصوصًا إن كواليس التصوير كانت حلوة جدًا، وفريق العمل أشخاص محترمين، وكانوا بيساندوني وبيدعموني في اللوكيشن، والمخرج عصام نصار كان معايا على طول بيشرح تفاصيل الدور ويتكلم معايا».

وأشار إلى أن العمل مع الفنان الكبير أحمد عبد العزيز شرف كبير حظى به، فضلًا عن اهتمامه بالتفاصيل ومساعدة كل الممثلين «بالأمانة الشغل معاه متعة لأنه محترم جدًا»، كذلك الفنان القدير رشوان توفيق، من أكثر الفنانين أدبًا ورقيًا واحترامًا، متابعًا: «أنا محظوظ وربنا وفقني عشان اشتغل مع نجوم كبار مثل أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، والكبيرة إنعام سالوسة، وكلها أسماء في مجال التمثيل لها وزنها وثِقلها».

الفنان محمد عزمي، من شباب ذوى الهمم، شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها «قمر هادي»، مع هاني سلامة، و«ضربة معلم» مع محمد رجب.