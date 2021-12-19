الداخلية تنشئ 3 مراكز إصلاح وتأهيل بديلة للسجون العمومية
كتب:
محمد بركات
06:35 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
فى إطار مزاعم بعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بصدور قرار من وزارة الداخلية بإنشاء عدد (3) سجون عمومية جديدة بمدينة بد أن وزارة الداخلية لا تنشىء سجوناً جديدة ، وإنما تنشئ مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التى أصبحت لا تفى بالضرورات التى تتطلبها حقوق الإنسان ، وأن وزارة الداخلية سبق وأن أعلنت عن ذلك ، وأن تلك المزاعم الكاذبة دأبت الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية على ترويجها لإثارة البلبلة فى الأوساط.