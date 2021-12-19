رئيس التحرير

محمود مسلم

الداخلية تنشئ 3 مراكز إصلاح وتأهيل بديلة للسجون العمومية

كتب:

محمد بركات
06:35 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فى إطار مزاعم بعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بصدور قرار من وزارة الداخلية بإنشاء عدد (3) سجون عمومية جديدة بمدينة بد أن وزارة الداخلية لا تنشىء سجوناً جديدة ، وإنما تنشئ مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التى أصبحت لا تفى بالضرورات التى تتطلبها حقوق الإنسان ، وأن وزارة الداخلية سبق وأن أعلنت عن ذلك ، وأن تلك المزاعم الكاذبة دأبت الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية على ترويجها لإثارة البلبلة فى الأوساط.

اقرأ المزيد:

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع: 72 مليون جنيه حصيلة مكافحة جرائم النقد

طريقة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية

إعادة رصيد بنكي لصاحب سيارة استخدم تطبيق وزارة الداخلية لتجديد الرخصة

وزارة الداخلية تشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة 