طوارئ في إيران بعد رصد إصابة وحالتين اشتباه بأوميكرون

تشهد إيران حالة طوارئ بعد رصد السلطات اليوم، أول إصابة داخل حدودها بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، إن مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد، عقد اجتماعا طارئا، بحسب موقع إيران إنترناشونال الجديد.

وشدد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة في إيران محمد هاشمي، خلال الاجتماع الطارئ، على ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأشار «هاشمي»، إلى عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني.

ومن جانبه، أوضح محمد مهدي جويا، رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الإيرانية، أن الحالة الأولى لمتحور أوميكرون في إيران، لرجل سافر إلى إحدى الدول المجاورة، وتم اكتشاف إصابته في طهران، وأجريت الاختبارات اللازمة له، ويتلقى حاليا الرعاية الصحية.

ونوه جويا، إلى أنه يجري فحص حالتين آخرتين مشتبه في إصابتهما بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وذلك بحسب صحيفة طهران تايمز الإيرانية.

فيما حذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا حميد رضا جماعتي، من التفشي السريع لمتحور أوميكرون، لافتا إلى أن إيران تشهد ذروة مرض كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي.

وسجلت السلطات الصحية الإيرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1361 إصابة جديدة و41 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و169 ألفا و11 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 131 ألفا و33 وفاة.

ويشار إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول منها بريطانيا وأمريكا وفرنسا، ولا تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم تطوير اللقاحات الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد.