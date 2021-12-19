ألمانيا تفرض قيودا صارمة على القادمين من بريطانيا بسبب «أوميكرون»

فرضت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، قيود صارمة على القادمين إليها من بريطانيا، وذلك لتفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» بها، مطالبة جميع المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم للحد من انتشار المتحور بالبلاد.

بريطانيا ضمن لائحة الدول عالية المخاطر بفيروس كورونا

كما أعلنت السلطات الألمانية، إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول عالية المخاطر بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت هيئة مراقبة الصحة، إن قرار فرض القيود الجديدة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، مضيفة أن الوافدين من بريطانيا يجب أن يخضعوا لحجر إلزامي لمدة 14 يومًا في ألمانيا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكورونا.

مطالبة المقاطعات الألمانية بتشديد القيود على القادمين من بريطانيا

وفي السياق ذاته، طالبت المقاطعات الألمانية الحكومة الاتحادية، أمس السبت، بتشديد القيود المفروضة على المسافرين الوافدين إلى البلاد لمنع تفشي متحور «أوميكرون» الجديد، بالإضافة إلى تعليق دخول الوافدين من المملكة المتحدة، المتضررة بشدة من هذا المحور للبلاد.

ووفقا لموقع «مونت كارلو»، طالب وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية الـ16 بفرض إلزامية فحص اختبار الـ«بي.سي.آر»، حيث لا يتخطى تاريخ الخضوع له 48 ساعة للمسافرين فوق الـ 6 سنوات، لافتين إلى أن هذا الأجراء يطبق حاليا على المسافرين الذين هم فوق الـ12 عاما، للوافدين من دول متضررة بشدة من متحور «أوميكرون» الجديد.

وطالب وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ، في المقاطعات الألمانية بإدراج المملكة المتحدة سريعا في فئة المناطق الأكثر تضررا من جراء المتحورات، بجانب 8 دول إفريقية أخرى، قائلا: «كلما تمكنا من تأخير التوقيت الذي سنكون فيه تحت سيطرة أوميكرون سيكون الأمر أفضل».

استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بمتحور «أوميكرون» في بريطانيا

وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا.