عمرو دياب يصل الرياض للمشاركة فى «ميدل بيست» بصحبة مي عمر وعمرو يوسف

وصل الفنان عمرو دياب إلى مدينة الرياض، من أجل المشاركة فى حفل ختام مهرجان ميدل بيست MDLBEAST، الذي يقام في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفية السعودية.

مهرجان ميدل بيست تحت رعاية هيئة الترفية

طائرة عمرو دياب كانت وصلت الرياض منذ ساعات، ورافقه فيها الفنان عمرو يوسف والفنانة مي عمر، وعدد من أصدقائه المقربين.

ومن المقرر أن يقدم الفنان عمرو دياب خلال الحفل، اليوم، عددا كبيرا من أغنياته الخاصة المتنوعة بين القديمة والجديدة التي قدمها مؤخرا، خاصة أن الجمهور السعودي يتفاعل بقوة مع الهضبة، خلال حفلاته بالمملكة.

عمرو دياب يشدو في مدينة الرياض

يذكر أن مهرجان ميدل بيست MDLBEAST، انطلقت فعالياته منذ أيام، وشارك فيها كل من «إليسا وراشد الماجد وماجد المهندس ومحمد حماقي»، ومن المنتظر أن يشارك عدد كبير من الفنانين فى المهرجان، خلال الأيام المقبلة، منهم «أصالة ونانسي عجرم» وغيرهما.

عمرو دياب كان شارك فى مهرجان ميدل بيست عام 2019، وقدم خلال الحفل، ثلاث أغنيات بمشاركة الدي جي العالمي Re3hab من بينها أغنيته «يوم تلات».

وحضر الحفل ما تجاوز عن الستين ألفا، وحضر الحفل نخبة من النجوم المصريين من بينهم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

أعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته «خلي الحجر ينطق» وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وكشف دياب عن قرب طرح أغنيته الجديدة «كتر من قربك» وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وهندسة صوت أمير محروس.