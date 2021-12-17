الزراعة تواصل مكافحة سوسة النخيل بمنطقة المغرة بالتعاون مع الريف المصري

صرح الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، أنه وبالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة المغرة تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزي للنخيل بقسم آفات وأمراض النخيل كلا من الدكتور خالد عبدالحميد، والدكتور وائل كمال، والدكتور كريم الشعراوي.

عمل يوم حقلي ثالث بناء على توجيهات الوزير

واتجهت لمنطقة المغرة وتم عمل يوم حقلي ثالث بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للأرشاد والتدريب، وذلك لاستكمال المرور على باقي مزارع النخيل في المنطقة، والتي تزرع نخيل البلح وتم فحص النخيل بالمزارع واكتشاف الإصابات وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية الزراعة الصحيحة والري والتسميد المناسب وكيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة، وتم عمل بيان عملي في كل مزرعة بأحدث طرق الكشف عن الإصابة وأحدث طرق المكافحة بالحقن، وكذلك كيفية التعامل مع الإصابات المرضية والتخلص منها بطريقة صحيحة.