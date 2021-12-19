الزراعة تحذر من الصقيع: يهدد 10 زراعات أبرزها المانجو والموز والباباظ

حذر تقرير لمركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، من تأثر 10 زراعات قائمة بموجة الصقيع المحتمل حدوثها خلال المرحلة الحالية في ظل انخفاض درجة الحرارة التي تمر بها البلاد، موضحا أنه من بين الزراعات الأكثر تأثرا الأشجار الاستوائية وخاصة المانجو والموز والبابايا «الباباظ» والقشطة وأشجار المناطق شبه الجافة المتساقطة مثل الجوافة.

وأضاف التقرير، أن من بين المحاصيل الشتوية الأكثر تأثراً بالصقيع محصول الطماطم التي لم يزيد عمرها عن 80 يوماً في الحقول المكشوفة والبطاطس الصيفية، عمر أكبر من 25 يوماً والشتوية أقل من 70 يوما، والباذنجان في الحقول المكشوفة، والفراولة ضعيفة النمو في المناطق المنخفضة، والبصل والثوم والخضر تحت الأنفاق التي تلامس أطرافها مع بلاستيك الأنفاق من الداخل، والفول والقمح ما قبل الري.

توصيات من الزراعة لتلافي آثار الصقيع

وطالب التقرير المزارعين بتأمين توفر الرطوبة الأرضية الدائمة في الحقول، والعمل على تقوية النبات لتحمل البرودة الشديدة أو الصقيع والرش بمركب سيلكات البوتاسيوم والأحماض الأمينية والطحالب البحرية والسيتوكينين 4% واستيل ساليسيلك والكبريت الزراعي وحامض الفسفوري، كذلك الري على الحامي سريعا قبل ليلة حدوث الصقيع على آخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء.

الصقيع ظاهرة معقدة تتطلب تفاعل 5 عوامل لحدوثها

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الصقيع من الظواهر المناخية المعقدة جدا، وهو محصلة تفاعل وتشابك وتراكم وتراكب عدة ظروف، وهي درجة الحرارة الدنيا مع نقطة الندى مع الرطوبة النسبية مع سرعة الرياح مع صافي الإشعاع الشمسي، ويتكون نتيجة استمرار درجة حرارة الهواء بالانخفاض ليلاً إلى أن تصل ما دون درجة الندى التي تكون فوق الصفر المئوي، فإن بخار الماء الزائد عن الإشباع يترسب على السطوح الباردة على شكل بلورات ثلجية تسمى الصقيع.

وأوضح أنه لحدوث الصقيع لا بد من تفاعل الخمس عناصر المناخية، وبعد التأكد من حدوث الصقيع يتوقف تأثيره على المحصول وعمره وحالته الفسيولوجية ونوع التربة والمحتوى الرطوبة للتربة ورقم الألبيدو وكمية المادة العضوية بها وكثافة الغطاء الخضري وارتفاعاته.