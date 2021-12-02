مصادر: لا نية لتأجيل سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية لبعد ديسمبر

كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية، أنَّ مهلة سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وجود نية لتأجيل أو منح مهلة إضافية لسداد القسط الثاني بعدما حصّلت فروع المصلحة في جميع أنحاء الجمهورية قيمة القسط الأول وفقاً للقانون.

%2 غرامة تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة

وأضاف المصدر، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر ديسمبر الجاري، سيتم تطبيق غرامة تأخير لا تقل عن 2% عن قيمة كل مبلغ لم يتم تحصيله.

وأشار إلى أن احتساب سعر الفائدة سيتم إقراره بناءاً على قرار لجنة الساسية النقدية عن أسعار الفائدة، والتابعة للبنك المركزي المصري، والذي سيعلن خلال شهر ديسمبر الجاري.

القانون منح فرصة لتقسيط الضريبة العقارية على دفعتين

وأكد المصدر، أن القانون منح فرصة لتقسيط الضريبة العقارية على قسطين متساويين، يُدفع الأول في شهر يوليو من كل عام والثاني في نهاية ديسمبر من كل عام.

عقوبة المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية

وتستعد مصلحة الضرائب العقارية في كل أنحاء الجمهورية، لاستقبال المواطنين والمكلفين بسداد الضريبة العقارية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد تحصيل القسط الأول من الضريبة العقارية في يونيو الماضي.

ووفقاً لنص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي أقر عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، وذلك باستثناء ما نص عليه القانون من اعفاءات من السداد.

وبحسب القانون المشار إليه، يتم تغريم المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية سواء في سداد القسط الأول أو الثاني، بدفع غرامة مالية، مقابل تأخير، بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة، مع اعتماد سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت المطالبة بالسداد.