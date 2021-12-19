90 ألف إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في بريطانيا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات لمصابي فيروس كورونا في المدينة بنحو 30% هذا الأسبوع، وأقرت السلطات البريطانية بأن العدد الحقيقي لمصابي المتحور الجديد أوميكرون يستعصي على البيانات الحكومية، وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية إن مئات الآلاف من الأشخاص أصيبوا بشكل شبه مؤكد بالمتغير ولم يتم إضافتهم إلى الأرقام، وتابعت إنه إذا استمر الاتجاه الحالي لزيادة أوميكرون في البلاد، فمن المتوقع حدوث ذروة لا تقل عن 3 آلاف حالة دخول إلى المستشفى يوميًا.

وسجلت بريطانيا خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 90 ألف حالة كأعلى حصيلة يومية منذ بداية جائحة كورونا في بريطانيا، التي واجه نظامها الصحي إشكالات عدة أمام إصابات الوباء، وتعد المملكة المتحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء، حيث وصل مجموع الوفيات على أراضيها 147 ألفا و48 وفاة سجلت 111 منها أمس.

لندن تعلن الطوارئ القصوى

وكان عمدة لندن صادق خان قد أعلن وقوع «حادث كبير»، وهو ما يعني حالة طوارئ قصوى، بعد انتشار أعداد المصابين بفيرويس كورونا بسبب المتحور الجديد «أوميكرون» ويمهد ذلك الإعلان، الذي يتم اللجوء إليه في حالة الكوارث، للسماح بالتنسيق الوثيق بين الوكالات العامة والمزيد من دعم الحكومة المركزية.

وأوضح خان، أن بريطانيا سجلت أعلى رقم منذ بداية تعرضها للوباء أمس، متابعًا: «كانت هناك 65525 حالة مؤكدة جديدة في لندن في الأيام السبعة الماضية، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم الإبلاغ عن 26418 حالة، إنه أعلى رقم منذ بداية الوباء».

أوميكرون يستحوذ على 505 من الإصابات

وقالت صحيفة «إيفننج ستاندرد» البريطانية أن عدوى المتغير أوميكرون أصبحت هي السائدة في لندن بعد أن قفزت الإصابات في الأيام الأخيرة، مضيفة في تقرير لها أن المتغير «أوميكرون» بات يمثل الآن نسبة كبيرة من الحالات في العاصمة البريطانية، وفقًا للتحليل الأولى.

وقال رئيس إدارة الصحة العامة في لندن البروفيسور كيفين فينتون للصحيفة: «تشير أحدث مراقبة لدينا للبيانات المؤقتة إلى أن أكثر من 50% من الحالات المرسلة لمزيد من التحليل في لندن هي الآن مصابة بأوميكرون، ليحل محل المتغير دلتا باعتباره المتغير السائد.

وتابع انه من المهم للغاية أن يحصل سكان لندن على التطعيم الكامل بجرعتهم الأولى والجرعة الثانية والداعم المهم للغاية بينما لا نزال نحاول معرفة المزيد عن الخصائص السريرية لأوميكرون والتأثير المحتمل على مستشفياتنا.

وكالة الأمن الصحي: ارتفاع قياسي في الإصابات

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن عدد حالات الإصابة بأوميكرون المسجلة في جميع أنحاء بريطانيا وصل إلى ما يقرب من 25 ألف حتى نهاية أمس الأول، بزيادة أكثر من 10 آلاف حالة عن آخر 24 ساعة، وبالإضافة إلى ذلك توفي ما يصل إلى سبع أشخاص، الذين يُعتقد أنهم أصيبوا بمتغير أوميكرون، حتى الخميس الماضي، بعد أن كانت الوفيات حالة واحدة قبل يومين، كما زادت أعداد دخول المستشفيات خلال هذه الفترة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أصيبوا بأوميكرون من 65 إلى 85.