بريطانيا تحول ملعب ليفربول إلى مركز للتطعيم ضد كورونا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن هيئة الخدمات الوطنية الصحية في البلاد قررت الاستعانة بملعب أنفيلد لكرة القدم، والخاص بنادي ليفربول في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث سيتحول الملعب إلى مركز للتطعيم في ظل انتشار المتغير أوميكرون في البلاد، كما تم إلغاء العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي كان من المقرر إقامتها في نهاية هذا الأسبوع لأسباب تتعلق بفيروس كورونا.

الخدمات الصحية تستخدم ما يقرب من 3 آلاف مكان كمراكز للتطعيم

وتابع تقرير الصحيفة البريطانية، أن هيئة الخدمات الوطنية الصحية سوف تستخدم ما يقرب من 3 آلاف مكان لإنشاء مراكز للتطعيم، ومنها حلبات لسباق الخيل، وأسواق الكريسماس، وملاعب للكرة، وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الوطنية الصحية، إن الهيئة تعمل على بذل كل ما في وسعها لتسهيل الحصول على اللقاحات.

وتابع البروفيسور بويس: «من الملاعب إلى حلبات السباق والحافلات المتنقلة إلى أسواق عيد الميلاد، حيث يعد برنامج التطعيم الخاص بهيئة الخدمات الوطنية الصحية، الأكبر والأكثر نجاحًا في تاريخنا، والجميع يبذل قصارى جهده لجعل الامور أسهل من أي وقت مضى، بفضل العمل الجاد لموظفي الخدمة الصحية والمتطوعين، وقدمنا ​​بالفعل جرعات معززة بعدد قياسي حتى الآن هذا الأسبوع، لكننا نريد مواكبة الزخم».

وتشمل الأماكن الأخرى المفتوحة في بريطانيا في نهاية هذا الأسبوع سوق الكريسماس في كاتدرائية تشيستر، ومهرجان ليفربول لعيد الميلاد الجليدي، ومركز بلو ووتر للتسوق في كينت، وشارع أكسفورد بلندن حيث ستكون هناك حافلة مجهزة للقاحات.

جرعات اللقاح المضاد لكورونا في مراكز التسوق والملاعب

من جانبه، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ساجد جافيد: «يمكنك الحصول على جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز التسوق أثناء شرائك الهدايا، أو في سوق عيد الميلاد أثناء الاستمتاع بالاحتفالات، أو في ملعب رياضي بينما تشاهد المباريات».

وقالت هيئة الخدمات الوطنية الصحية، إن أكثر من 21 مليون جرعة معززة تم تلقيها من قبل حملة الهيئة حتى الآن، وقالت إن العديد من مواقع التطعيم في جميع أنحاء البلاد تعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وأضافت أنه في كل مدينة يجب أن تكون هناك أماكن متاحة تعمل على الأقل لمدة 16 ساعة في اليوم.