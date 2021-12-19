أماكن تعطيل الدراسة غدا في مصر للطلاب والمعلمين

حالة من الطقس السيئ شهدتها معظم مدن ومحافظات الجمهورية، بدءًا من صباح اليوم الأحد، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بتساقط الثلوج على بعض المناطق، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي وصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق، والمتوقع أن تصل ذروتها غدًا الاثنين، الأمر الذي تسبب في تعطيل الدراسة غدًا في بعض المحافظات بسبب سوء حالة الطقس.

أماكن تعطيل الدراسة غدًا الاثنين

وأصدر عدد من المحافظين قرارًا بتعطيل الدراسة في عدد من محافظات مصر، إذ أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكان المحافظ أصدر تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية يوم الاثنين 20 ديسمبر، وذلك حفاظا على سلامة وأمن الطلاب، وأشار المحافظ إلى أنّه يُستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

تعطيل الدراسة غدا في البحيرة

ونظرًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض محافظة البحيرة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة؛ قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أنّه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات، كما جرى التنسيق مع إدارة جامعة دمنهور، إذ تقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع كليات الجامعة.

تعطيل الدراسة في القاهرة

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع مدارس العاصمة نظرًا لاستمرار سوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة غدًا في الجيزة

ونظرًا لاستمرار سوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فقد قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس.

تعطيل الدراسة غدا في مرسى مطروح

ونظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 20 ديسمبر بجميع مدارس المحافظة، للطلاب والمعلمين.

تعطيل الدراسة غدا في كفر الشيخ

كما قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة غدا الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.