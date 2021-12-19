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محمود مسلم

تعطيل الدراسة في البحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

كتب:

إحسان شعبان
07:07 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
محافظ البحيرة

محافظ البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الاثنين 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة

ويأتي ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

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