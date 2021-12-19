تعطيل الدراسة والامتحانات بجامعة الإسكندرية غدا .. واستمرارها أون لاين

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الأثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل أي امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر.

وأكد أن القرار يشمل الإداريين، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

استثناء من تعطيل الدراسة غدا في جامعة الإسكندرية

وأوضح أنه يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم.

ويأتي ذلك بعدما أعلن محافظ الإسكندرية الاستعداد لمواجهة الأمطار برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى إعلانه تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمون» يومي الأحد والأثنين 19 و20 ديسمبر مع منح الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر.

أولى استعدادات الإسكندرية لمواجهة الأمطار.. تعطيل الدراسة

برزت أولى استعدادات الإسكندرية لمواجهة الأمطار عبر ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والأثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل أصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

حالة طوارئ لمواجهة الأمطار في الإسكندرية

وعلى الرغم من تلك الإجازات التي أقرها المحافظ بسبب نوة الفيضة الصغرى، إلا أنه قد استثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

فيما أكد أن قرار تعطيل الدراسة يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.